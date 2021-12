La definizione e la soluzione di: L Orazio ricordato dal Petrarca nei “Trionfi”. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COCLITE

Significato/Curiosità : L Orazio ricordato dal Petrarca nei “Trionfi”

... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con orazio; ricordato; petrarca; “trionfi”; Decorazio ne, abbellimento; Con il tempo, assume una colorazio ne giallastra; Stabilimenti per la lavorazio ne dei bozzoli; Un orazio eroe romano che combatté gli etruschi; Il santo ricordato con Achilleo; Ci resta solo ciò che è degno di essere ricordato ; Il conte ricordato da Dante; Imperatore romano ricordato per le sue stravaganze; Era Dolce quello di Dante, petrarca , Cavalcanti..; Il titolo del petrarca | Venerdì 26 novembre 2021; Profumati... per il petrarca ; Vi è sepolto petrarca ; Cerca nelle Definizioni