Soluzione 9 lettere : GERUNDIVO

Significato/Curiosità : Un modo dei tempi latini

Concordanza dei tempi La concordanza dei tempi, corrispondente a grandi linee alla consecutio temporum della grammatica latina, è l'insieme di regole che stabiliscono l'uso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

