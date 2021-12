La definizione e la soluzione di: L Hercule di molti romanzi di Agatha Christie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POIROT

Significato/Curiosità : L Hercule di molti romanzi di Agatha Christie

Hercule Poirot scrittrice Agatha Christie e protagonista di una lunga serie di racconti e romanzi gialli. Il personaggio esordì come protagonista del romanzo Poirot a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

