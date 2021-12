La definizione e la soluzione di: Il giornalista-scrittore di “Udienza a porte chiuse”. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERGANI

Altre definizioni con giornalista; scrittore; “udienza; porte; chiuse”; Il giornalista Ferrara; Il Piero giornalista ed ex Presidente del Lazio; Un supergiornalista ... dei fumetti; Il Telese giornalista ; Il Follett scrittore ; Brancati __ scrittore ; Il celebre scrittore di Alla ricerca del tempo perduto; Lo scrittore ungherese Jókai; Il porte r di Night and Day; Sovrastano le porte dei negozi; Apre tutte le porte ; Per aprire casse e porte ; Cerca nelle Definizioni