Soluzione 5 lettere : NADIA

Significato/Curiosità : L ex-ginnasta Comaneci

Nadia Comaneci Comaneci (IPA: ['nadi.a kom?'net???] ascolta[?·info]) (One?ti, 12 novembre 1961) è un'ex ginnasta rumena. Considerata da molti la più grande ginnasta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

