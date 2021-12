La definizione e la soluzione di: Come certi peccati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENIALI

Significato/Curiosità : Come certi peccati

certi piccolissimi peccati certi piccolissimi peccati (Un éléphant ça trompe énormément) è un film del 1976 diretto da Yves Robert. Ha avuto un seguito nel 1977, Andremo tutti in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con come; certi; peccati; Capo... come Al Capone; Pura come Susanna; come dire sovreccitati; Sanno come riparare strumenti di precisione; Si sente solo in certi posti; Aiuta certi saltatori; Un accogliente locale presente in certi bar; Un certi ficato di riconoscimento; Rimettere i peccati ; Caratterizza i peccati lievi; Uno dei sette peccati capitali; Uno tra i peccati capitali;