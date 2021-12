La definizione e la soluzione di: Si citano facendo l appello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COGNOMI

Significato/Curiosità : Si citano facendo l appello

Altre definizioni con citano; facendo; appello; Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori; Le cariche che non si esercitano ; La parte del teatro dove gli attori recitano ; Si citano con i tali; Un brano di Claudio Baglioni: __ facendo ; L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere il proprio prestigio; Si prende a due mani facendo si forza; Parlare facendo si sentire; Parte del cappello che ripara gli occhi dal sole; Un no senza appello ; Lo presenta in Corte d appello il condannato; Nel vestito e nel cappello ; Cerca nelle Definizioni