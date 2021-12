La definizione e la soluzione di: Bilancia il passivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTIVO

Significato/Curiosità : Bilancia il passivo

Stato patrimoniale (reindirizzamento da passivo (economia)) nel passivo, una riserva per operazioni di copertura, e nei fondi rischi ed oneri). Nella sezione D dell'attivo e nella sezione E del passivo è stato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

