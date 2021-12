La definizione e la soluzione di: Valgono meno di donne e re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FANTI

Ramino (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) fino al Re e l'Asso si può collocare prima del Due o dopo il Re. Il valore delle carte è quello facciale, tutte le figure Valgono 10, l'asso 11 e il Jolly ...

valgono 10000 millilitri l'uno; Come le parti che valgono l'uno per cento; Equivalgono a 10 cc; In dieci valgono 1000 kg; La sponda meno soda; Poco meno che furioso; Si valuta con il meno ; Un prezioso imeno ttero; Le donne F indossano sulla camicia da notte; Modo tradizionale di riferirsi alle donne ; Le donne di Damasco; Nome dell hacker di Uomini che odiano le donne ;