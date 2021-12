La definizione e la soluzione di: Una pietra caduta dal cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : METEORITE

Significato/Curiosità : Una pietra caduta dal cielo

La pietra del cielo La pietra del cielo (The Skystone) è un romanzo storico del 1996 di Jack Whyte, primo volume della serie delle Cronache di Camelot. È stato tradotto in ...

Altre definizioni con pietra; caduta; cielo; pietra di origine vulcanica; pietra per cammei; Canzone politica e popolare di Paolo pietra ngeli; La pietra che ornava i copricapo dei Faraoni; Ricaduta radioattiva dopo scoppio nucleare ing; Malattia che provoca la caduta dei capelli; La caduta girando su se stesso; caduta ; Guizza nel cielo nuvoloso; Non stanno né in cielo né in terra; Terso come un cielo senza nubi; Burj __, il grattacielo più alto al mondo nel 2019; Cerca nelle Definizioni