La definizione e la soluzione di: Una calda fibra artificiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PILE

Significato/Curiosità : Una calda fibra artificiale

Carne coltivata (reindirizzamento da Carne artificiale) La carne coltivata o carne pulita (o anche carne sintetica, artificiale o in vitro) è un prodotto di carne animale che non è mai stato parte di un animale ...

Altre definizioni con calda; fibra; artificiale; Scalda re in mezzo; Raffredda i motori e riscalda le case; Relativa alla stagione più calda dell anno; Quella riscalda ta non è buona come un tempo; Una fibra derivata dalla cellulosa; fibra di origine animale usata per fili chirurgici; fibra tessile artificiale; La fibra per il linoleum; Fibra tessile artificiale ; Il primo satellite artificiale ; L'inseminazione assistita detta anche artificiale ; Sbarramento artificiale ; Cerca nelle Definizioni