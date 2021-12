La definizione e la soluzione di: Si uccise dopo l abbandono di Enea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIDONE

Significato/Curiosità : Si uccise dopo l abbandono di Enea

Didone (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) discendenti di Enea, ovvero i Romani. Primogenita di Belo, re di Tiro, la sua successione al trono fu contrastata dal fratello, Pigmalione, che ne uccise segretamente ...

