La definizione e la soluzione di: Un uccello come l alzavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANATRA

Anas crecca (reindirizzamento da alzavola) L'alzavola (G. U. della Repubblica Italiana Serie generale - n. 35 del 12-2-2014) (Anas crecca Linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia degli Anatidi ...

