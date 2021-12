La definizione e la soluzione di: Testa di comune colore di scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MORO

Significato/Curiosità : Testa di comune colore di scarpe

Struthio camelus (reindirizzamento da Struzzo comune) viene impiegata nella produzione di cuoio destinato al settore della pelletteria di alto livello (produzione di scarpe e borse). È inoltre allevato per ...

