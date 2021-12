La definizione e la soluzione di: Statunitense con origini nel nostro Paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ITALOAMERICANO

Paese di origine Paese di origine (in lingua inglese "Country of origin", "COO"), è la nazione dove un prodotto viene fabbricato, prodotto. Ogni Paese ha regole diverse ...

Altre definizioni con statunitense; origini; nostro; paese; Il romanzo capolavoro della statunitense Louisa May Alcott; Precede Vegas nel nome di ima città statunitense ; John, pittore statunitense ; Il Lance ciclista statunitense ; Quella alla volpe ha origini inglesi; La locuzione latina che significa alle origini ; Narra le origini del mondo; La dispersione di un popolo lontano dalle origini ; Cesare nostro ex CT; Il nostro inno nazionale; Gli individui dell etnia del nostro continente; Il nostro fu scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847; I pochi che governano un paese ; Un termine sarcastico per indicare il Belpaese ; Il paese laziale dello schiaffo al papa; Il paese dell azienda Ikea;