Soluzione 5 lettere : ASTRI

Significato/Curiosità : Splendono nell infinito

Barone Haussmann I riflessi infiniti dei cristalli, i mille punti luminosi che traspaiono fra i rami degli alberi, le iscrizioni di fuoco che Splendono sui frontoni ...

