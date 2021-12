La definizione e la soluzione di: Spazio tra due file di letti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORSIA

Significato/Curiosità : Spazio tra due file di letti

Carrozza letti carrozza letti, chiamata anche wagon-lits, è una carrozza ferroviaria concepita per il trasporto dei viaggiatori usufruenti dei veri letti, dotati di materassi ...

Altre definizioni con spazio; file; letti; Lasciano poco spazio ai propri collaboratori; Minimo spazio tra due corpi; Lo spazio tra due luoghi; Ha la fronte... spazio sissima; file tto avvolto in pasta sfoglia: in __; Icona sul desktop per eliminare i file ; Il distributore di numeri nelle file ; Macchine delle trafile rie; Sono su molti letti ; Riso colletti vo; La sala da pranzo con tre letti nell antica Roma; Linguaggi, dialetti ; Cerca nelle Definizioni