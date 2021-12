La definizione e la soluzione di: Lo skipper ce la mette tutta per vincerla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGATA

Significato/Curiosità : Lo skipper ce la mette tutta per vincerla

Episodi di Cars Toons (sezione Cricchetto e la macchina del tempo) il giorno dopo avranno uno spettacolo acrobatico. Poi trova la scuola di volo di skipper, un aereo militare, dove sta l'insegna «Possiamo insegnare a ...

Altre definizioni con skipper; mette; tutta; vincerla; Gara degli skipper ; Nota bambola sorella maggiore di skipper ; La gara con gli skipper ; Lo sport con gli skipper ; Le... parole che l oratore promette ; Le... parole che l oratore promette ; La trasmette la mosca tse tse; Una fortuna che si trasmette ; Una vicenda che è tutta da vedere; S esegue mentre tutta l orchestra tace; Il Michele conduttore di tutta salute; Entrambi, tutta la coppia; Si gareggia per vincerla ; Chi la fa, vuole vincerla ; Cerca nelle Definizioni