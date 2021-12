La definizione e la soluzione di: Un sistema di corde per l attraversamento di gole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PONTE TIBETANO

Significato/Curiosità : Un sistema di corde per l attraversamento di gole

Gruppo dell'Adamello (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) risale al Passo delle gole Larghe (2800 m) per poi planare verso il Rifugio Sandro Occhi (ex Rifugio Aviolo). Da qui sale al Passo di Gallinera e discende ...

