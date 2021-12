La definizione e la soluzione di: È simile al mortaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OBICE

Significato/Curiosità : e simile al mortaio

mortaio (utensile) e un risparmio di tempo e fatica. Anche l'erboristeria tradizionale fa uso del mortaio. L'utilizzo del pestello o del mortaio lo troviamo anche nel campo ...

