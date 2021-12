La definizione e la soluzione di: Sborsato per chiudere l acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPESO

Significato/Curiosità : Sborsato per chiudere l acquisto

Duván Zapata europea per club. Il successivo 17 gennaio 2020 il club bergamasco riscatta definitivamente Zapata dalla Sampdoria: con i 26 milioni totali sborsati tra prestito ...

