Soluzione 4 lettere : RIME

Significato/Curiosità : Si ripetono in poesia

Poema epico (reindirizzamento da poesia epica) ("Achille piè veloce", "l'astuto Odisseo"). Così come intere scene si ripetono in forma fissa. Ogni volta che sorge l'alba, l'Iliade e l'Odissea ricorrono ...

