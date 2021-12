La definizione e la soluzione di: Fa ricerche sulle particelle in Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERN

Significato/Curiosità : Fa ricerche sulle particelle in Svizzera

Svizzera 798562; 8.231973 La Svizzera (in tedesco Schweiz, in francese Suisse, in romancio Svizra), ufficialmente Confederazione Svizzera (in tedesco Schweizerische ...

