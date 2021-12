La definizione e la soluzione di: Può essere svasata o a tubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GONNA

Significato/Curiosità : Puo essere svasata o a tubo

Corno (strumento musicale) parzialmente cilindrico) lungo 3,894 m, avvolto a spirale e terminante in una campana molto svasata. La piccola imboccatura ha una sezione conica, contrariamente ...

Altre definizioni con essere; svasata; tubo; essere in apprensione; Può essere dentale; Nel Pc può essere a tendina; Possono essere anticarro; Forma svasata verso l'interno di uno stipite; Detto, in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato; Piccolo tubo per usi medici; Comportamento tubo ; tubo a cinque elettrodi; Cerca nelle Definizioni