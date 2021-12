La definizione e la soluzione di: La prima fase dell opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INIZIO

Significato/Curiosità : La prima fase dell opera

opera canto. La denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. Non è un caso che la parola ...

