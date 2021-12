La definizione e la soluzione di: Pagare... a metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GA

Significato/Curiosità : Pagare... a meta

Pinguino (gioco) entrare in partita. Se ci sono giocatori che vogliono accedere dovranno pagare la metà della posta in palio o "piatto". È inoltre possibile durante il turno ...

