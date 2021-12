La definizione e la soluzione di: Ostruzione d un canale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INTASAMENTO

Significato/Curiosità : Ostruzione d un canale

canale di Suez 2010 il percorso del canale è stato modificato a 193,30 km di lunghezza (compresi un canale di accesso Nord di 22 km e un canale di accesso Sud di 9 km) ...

