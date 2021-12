La definizione e la soluzione di: Offrire un prezzo all asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LICITARE

Significato/Curiosità : Offrire un prezzo all asta

asta di Vickrey L'asta Vickrey o asta in busta chiusa al secondo prezzo è un tipo di asta in busta chiusa, cioè effettuata con offerte scritte e non conosciute dagli ...

Altre definizioni con offrire; prezzo; asta; Mettere in __ = offrire co-me premio di una gara; Gode nel far soffrire ; Si può soffrire in volo; Un sinonimo di soffrire ; Incremento di prezzo ; Diminuzione di peso o di prezzo ; Il prezzo ... della colpa; Riduzione di prezzo ; Un asta della palestra; Il frutto dell ippocasta no; La più vasta è l Arabia; Brad del film “Basta rdi senza gloria”; Cerca nelle Definizioni