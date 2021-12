La definizione e la soluzione di: Ha molti tifosi in Calabria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGINA

Significato/Curiosità : Ha molti tifosi in Calabria

Reggina 1914 (reindirizzamento da ASD Reggio Calabria) Settentrione. tifosi della Reggina, soprattutto emigrati calabresi, sono presenti anche all'estero: l'unico club ufficiale di tifosi con sede all'estero è in Svizzera ...

