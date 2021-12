La definizione e la soluzione di: Membrana esterna e trasparente dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORNEA

Significato/Curiosità : Membrana esterna e trasparente dell occhio

occhio occhio (disambigua). Disambiguazione – "Occhi" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Occhi (disambigua). L'occhio, o bulbo oculare, è ...

