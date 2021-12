La definizione e la soluzione di: Il medico che introdusse la vaccinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : JENNER

Significato/Curiosità : Il medico che introdusse la vaccinazione

vaccinazione La vaccinazione consiste nella somministrazione di un vaccino sia a scopo profilattico (vaccinoprofilassi) che a scopo terapeutico (vaccinoterapia). La ...

