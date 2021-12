La definizione e la soluzione di: Lunga serie di preghiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOVENA

Significato/Curiosità : Lunga serie di preghiere

Preghiera ebraica le preghiere ebraiche per i giorni feriali e lo Shabbat che nel machzor con le preghiere dei giorni festivi. Grazie alla tradizione tre funzioni di preghiere ...

Altre definizioni con lunga; serie; preghiere; lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico; Barca lunga e sottile; È lunga per l insonne; Dotato di folta e lunga chioma; La _ di carta, serie TV; La Taylor della serie TV Six Feet Under; La Camera d una serie televisiva; serie tv in cui un diavolo vive a Los Angeles; Chiedere con preghiere o suppliche; E' nostro nelle preghiere ; Portare, spostare... l'attenzione o le preghiere ; Rivolge preghiere solamente... a esseri umani; Cerca nelle Definizioni