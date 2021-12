La definizione e la soluzione di: L istante in cui si deve prendere la palla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BALZO

Significato/Curiosità : L istante in cui si deve prendere la palla

Tennis (reindirizzamento da palla da tennis) monofilamento congiunta in diversi punti del telaio, in modo da formare una rete. Lo scopo del gioco è colpire la palla per far sì che l'avversario, posto ...

Altre definizioni con istante; deve; prendere; palla; Equidistante , imparziale; L’istante fuggente; Lontano, distante ; Acceca per qualche istante ; La sua invenzione si deve ai fratelli Lumière; Chi la sostiene, deve provarla; Chi la fa la deve poi mantenere; La si deve mantenere guidando in Italia; Modo di dire: prendere Roma per __; prendere possesso; prendere in giro, ridicolizzare; Fraintendere, prendere un abbaglio; La palla del punto per la vittoria ing; Nella palla volo, risposta al servizio avversario; La messa in gioco della palla nel biliardo; Uno schiacciatore della palla volo; Cerca nelle Definizioni