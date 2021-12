La definizione e la soluzione di: Un isola delle Sporadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCIRO

Significato/Curiosità : Un isola delle Sporadi

Sporadi Settentrionali A volte sono chiamate semplicemente Sporadi, si usa aggiungere "Settentrionali" per distinguerle dalle Sporadi Meridionali, che costituiscono il Dodecaneso ...

Altre definizioni con isola; delle; sporadi; L isola con capitale Hobart; L isola con Lindo; Grande isola mediterranea appartenente alla Francia; L isola di Penelope e Telemaco; Che non risente delle temperature; Una delle stagioni; Il gas delle paludi; Porto della Costa Rica sul mar delle Antille; sporadi co, non frequente; Non è raro né sporadi co; Tutt'altro che sporadi co; Una delle sporadi