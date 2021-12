La definizione e la soluzione di: Li governava il Dalai Lama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIBETANI

Significato/Curiosità : Li governava il Dalai Lama

Cina (sezione Il nord-ovest) alla repubblica. Il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso e il suo Panchen Lama (l'autorità incaricata della scelta del successore del Dalai Lama) non sono riconosciuti ...

Altre definizioni con governava; dalai; lama; Li governava Mobutu; governava su molti popoli; governava la Repubblica di Venezia; governava in terre lontane; La regione dell’Asia in cui risiedeva il dalai Lama; Fu residenza dei dalai Lama: Palazzo del __; Il XIV dalai Lama: __ Gyatso; Il Paese del dalai Lama; Li lanciano i lama ; Si esprime in modo enfatico e declama torio; Proclama i siti Patrimonio dell umanità; L Emil autore de Il Taccuino di Talama nca; Cerca nelle Definizioni