La definizione e la soluzione di: Si dice di giornata in cui tutto va a rovescio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERA

Significato/Curiosità : Si dice di giornata in cui tutto va a rovescio

Altre definizioni con dice; giornata; tutto; rovescio; Si dice con il chiaro; Era un indice borsistico; Si dice di un ricordo di cui resta solo una traccia; Lo può fare il giudice ... o un portiere di calcio; Ultime in giornata ; Sostituisce le campane nella giornata di Venerdì Santo; L ultimo incontro della giornata calcistica; Opposta a splendida... come una giornata ; Le spese che riguardano tutto il palazzo; Vede tutto rosa!; Lo è una tesi o una posizione del tutto irragionevole; Leggendario re della Frigia che mutava tutto in oro; Improvviso rovescio di fortuna; Mi vedi al rovescio ; Improvviso rovescio estivo; rovescio copioso: pioggia a __; Cerca nelle Definizioni