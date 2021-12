La definizione e la soluzione di: La buca del golf realizzata in un solo colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACE

Significato/Curiosità : La buca del golf realizzata in un solo colpo

golf pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green) ...

Altre definizioni con buca; golf; realizzata; solo; colpo; Additivo sbiancante in polvere per il buca to; buca re; Donna che un tempo faceva il buca to per mestiere; Lavorava per il buca to; Attrezzi per giocare a golf ; Città turistica laziale situata nel golf o di Gaeta; Il golf o calabrese celebre per i forti venti; Spifferi d aria ci sono quelle del golf o; Pensata o realizzata in onore di qualcuno; Come l'impresa realizzata con un aeromobile; Decorazione su tessuto realizzata con un ago; Opera d'arte spesso realizzata a pennello; O sono perpetui.... o invecchiano in un solo anno; Un isolo tto nello stretto di Bab el-Mandeb; Canta “Sono solo parole”; Si dice di un ricordo di cui resta solo una traccia; Inizia e finisce con un colpo di gong; C è il colpo so e il premeditato; Riprendersi da un colpo ; Un colpo della balena; Cerca nelle Definizioni