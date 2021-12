La definizione e la soluzione di: Bottiglia per vini rossi pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BORDOLESE

Significato/Curiosità : Bottiglia per vini rossi pregiati

Masseto (categoria vini della Toscana) merlot. È considerato fra i migliori vini italiani, ed è uno dei più costosi sul mercato (il prezzo medio di una Bottiglia supera i 700 euro). Deve il suo ...

Altre definizioni con bottiglia; vini; rossi; pregiati; Una temuta bottiglia ; Consulta l oracolo della Diva bottiglia ; Il frammento di una bottiglia di vetro; Lo è una grande bottiglia di champagne lat; Una divini tà cartaginese; Divini tà della mitologia; Feroce divini tà fenicia; I bovini nei graffiti preistorici; Lo sono quelli che arrossi scono facilmente; Sembrano grossi cervi; _ Capirossi , l asso del motociclismo; Caratteristica fisica di chi ha i capelli rossi ; I pezzi più pregiati d'una collezione; La arte di lavorare legni pregiati ; Un sinonimo dispregiati vo di mendicante; Fonditori di metalli pregiati ; Cerca nelle Definizioni