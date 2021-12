La definizione e la soluzione di: L atto di recarsi all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESPATRIO

Significato/Curiosità : L atto di recarsi all estero

Boccaccio '70 (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) estera l'episodio diretto da Monicelli fu eliminato dalla produzione; gli altri tre registi per solidarietà rifiutarono di recarsi al 15º Festival di ...

