Soluzione 7 lettere : CONTESA

Significato/Curiosità : Un aspra discussione

Nebula (personaggio) sorella e dopo un duro scontro in cui vince Nebula, quest'ultima non riesce a uccidere Gamora per affetto e, dopo un'aspra discussione e la battaglia ...

