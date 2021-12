La definizione e la soluzione di: Arriva dall estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRANIERO

Significato/Curiosità : Arriva dall estero

Capra ibex è vietata, ma si può importare la sua carne, che solitamente Arriva surgelata dall'estero. La carne è, di solito, cucinata in umido dopo esser stata marinata ...

Altre definizioni con arriva; dall; estero; Come chi arriva prima dell orario stabilito: in __; Si dice per accogliere qualcuno appena arriva to; Una sua frase famosa è Donne, è arriva to l __; Fama che arriva solo dopo la morte dell artista; Si può dedurla dall apparenza; Tollerabile dall organismo; Spossata dall a fatica; Un ordigno lanciato dall aereo verso bersagli al suolo; L atto di recarsi all estero ; Fuggono all estero ... quelli non gratificati; Ufficio di tipo amministrativo situato all estero ; Andare all estero ; Cerca nelle Definizioni