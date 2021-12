La definizione e la soluzione di: Accurato esame clinico con scansione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAC

Significato/Curiosità : Accurato esame clinico con scansione

Ecografia (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) in modo Accurato, non invasivo, prima di procedere alla vista globale della mammella garantendo inoltre anche la riproducibilità dell'esame. In ecografia ...

