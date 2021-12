La definizione e la soluzione di: Si abbandonava per andare all assalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRINCEA

Significato/Curiosità : Si abbandonava per andare all assalto

Incidente del 26 febbraio (sezione assalto al Primo ministro Okada Keisuke) l'ufficiale abbandonava la posizione, gli altri militari incendiarono l'edificio. Avendo udito un singolo colpo di pistola, il capitano credette che Makino si fosse ...

Altre definizioni con abbandonava; andare; assalto; Può mandare a terra; L autista può andare a tutto; Fare un giro, vagare: andare a __; Mandare in gola il fumo; La sede romana di un noto assalto risorgimentale; C'è quella scelta, speciale o d'assalto ; Squadra militare d'assalto per operazioni speciali; Fa destare di soprassalto ; Cerca nelle Definizioni