Soluzione 8 lettere : FACTOTUM

Significato/Curiosità : Sbriga molte faccende

Kafka sulla spiaggia viene assegnata una casa e lì trova la signora Saeki quindicenne che Sbriga le faccende di casa per lui. Il giorno successivo, dopo l'arrivo della signora ...

Le attività da sbriga re; Un compito da sbriga re; Donna che sbriga va i lavori domestici per un prete; sbriga ta in ufficio; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l atmosfera; Ospitava molte mogli; I metri di molte cime andine; Evento luttuoso con molte vittime; faccende ingarbugliate; Affaccendata in altre faccende ; Antico addetto alle faccende domestiche; faccende di cuore;