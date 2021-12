La definizione e la soluzione di: Questioni difficili da affrontare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROBLEMI

Significato/Curiosità : Questioni difficili da affrontare

Questione meridionale classi politiche ed economiche, nazionali e locali, per affrontare e risolvere la questione. La sua Storia del Regno di Napoli, del 1923, rimane il punto ...

