La definizione e la soluzione di: Processo che permette di asciugare completamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ESSICCAZIONE

Significato/Curiosità : Processo che permette di asciugare completamente

Affresco (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) il Processo di carbonatazione, il colore ne sarà completamente inglobato, acquistando così particolare resistenza all'acqua e al tempo. Si compone di tre ...

Altre definizioni con processo; permette; asciugare; completamente; processo di addormentamento per evitare dolore; processo di creazione di nuove parole; Lento processo di alterazione chimica delle rocce; Sigla che indica il processo re dello smartphone; permette di tornare sulle posizioni perdute; La cassa di una chitarra che permette la risonanza; Non permette re contatti; permette di parlare a distanza; Se non è scocciare è asciugare ; Tiene fermi i panni stesi ad asciugare ; asciugare le lacrime; Messo all'aria ad asciugare ; Imbacuccarsi completamente in una coperta; Coprire completamente con un velo; Caduto completamente nel dimenticatoio; completamente ... per i latini; Cerca nelle Definizioni