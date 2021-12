La definizione e la soluzione di: Si pratica abbellendo le aiuole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GIARDINAGGIO

Significato/Curiosità : si pratica abbellendo le aiuole

Altre definizioni con pratica; abbellendo; aiuole; La pratica no i pugili; La teoria messa alla prova in pratica ; Si pratica su legno per fare una xilografia; La pratica con cui si preleva il latte dalla mucca; Completare abbellendo ; Terreni recintati con piante, fiori e aiuole ; Nelle aiuole ... ci sono tutte!; L'arte di coltivare aiuole ; Cerca nelle Definizioni