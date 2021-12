La definizione e la soluzione di: Cambiano oli in molti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MT

Significato/Curiosità : Cambiano oli in molti

Dialetto brindisino o dialetto salentino settentrionale è un dialetto parlato a Brindisi e in molti comuni limitrofi, pur esistendo delle differenze minime tra i vari comuni ...

Altre definizioni con cambiano; molti; cambiano gli amori in altri; Si scambiano a Natale; cambiano lo sforzo in scorno; cambiano la linea in lista; I numeri della molti plicazione; Ne ha molti ssimi l Aci; Sono su molti letti; molti la ordinano amara; Cerca nelle Definizioni