La definizione e la soluzione di: Un artistico drappo fissato alla parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARAZZO

Significato/Curiosità : Un artistico drappo fissato alla parete

Rotolo appeso forma all'oggetto artistico. L'oggetto è fissato su un intarsio a quattro lati, fatto di carta o di seta, fornendo in tal modo un bordo. L'opera d'arte ...

