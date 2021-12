La definizione e la soluzione di: Lo sono la metà dei numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISPARI

Significato/Curiosità : Lo sono la meta dei numeri

Storia dei numeri -i e +i). I numeri complessi vanno via via affermandosi in Europa. Cartesio è il primo a chiamare le radici di un numero negativo "numeri immaginari" 39 KB (5 860 parole) - 03:26, 2 nov 2021

